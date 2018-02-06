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Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване выросло до 188 человек

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Фото: Global Look Press/Wu Ching-Teng/Xinhua
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Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване выросло до 188 человек, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли два человека. Оно произошло в 23:50 по местному времени (18:50 мск).

Кроме того, местные СМИ сообщили о частичном обрушении отеля Marshal в результате землетрясения. 11-этажное здание сильно накренилось на один бок. Из отеля были эвакуированы 116 человек. На данный момент неизвестно, остались ли в здании еще люди. В спасательной операции участвуют военные, пожарные, медики и полицейские собаки.

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