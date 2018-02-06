Два человека погибли, более ста пострадали при землетрясении в Тайване

Два человека стали жертвами мощного землетрясения в городе Хуалянь в восточной части Тайваня, еще более ста — пострадали. Об этом сообщил государственный телеканал Китая CGTN.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 23:50 по местному времени (18:50 мск), его эпицентр располагался у побережья уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 11 км. Как передает «РИА Новости», в результате удара стихии пострадали 114 человек.

При землетрясении частично обрушилось здание отеля Marshal в городе Хуалянь. В гостинице заблокированы 29 человек. На месте работают военные, спасатели, пожарные и медики.