Воинское приветствие готовятся изменить на Украине

Законопроект, которым предлагается изменить воинское приветствие на Украине, зарегистрировало правительство страны в Верховной раде. Предлагается заменить приветствие «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине».

В настоящее время на приветствие старшего по званию или начальника «Здравствуйте, товарищи» украинские военнослужащие должны отвечать «Здравия желаю». Когда старший по званию или начальник прощается с военнослужащими, они отвечают «До свидания», в конце добавляя слово «товарищ» и воинское звание, пишет «РИА Новости».

Законопроект предусматривает, что на приветствие старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава». Если старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава».

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА).

Ранее во вторник сообщалось, что украинский националист предложил сажать в клетки артистов из России.