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Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители задержали нетрезвого водителя, который устроил массовую аварию на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. 

ДТП произошло на улице Кашенкин Луг. 30-летний водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с четырьмя автомашинами. Пострадавших нет.

По внешним признакам виновник ЧП находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался. 

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

6 февраля произошла авария с участием 44 автомобилей на скоростной трассе между Дубаем и Абу-Даби из-за тумана. Пострадали 20 человек.

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