Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами в Москве

Правоохранители задержали нетрезвого водителя, который устроил массовую аварию на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

ДТП произошло на улице Кашенкин Луг. 30-летний водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с четырьмя автомашинами. Пострадавших нет.

По внешним признакам виновник ЧП находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

6 февраля произошла авария с участием 44 автомобилей на скоростной трассе между Дубаем и Абу-Даби из-за тумана. Пострадали 20 человек.