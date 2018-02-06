Прямой эфир

Медведев поручил разобраться с увольнением преподавателя техникума в Таганроге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко. Как уточнила пресс-служба кабмина, такое же поручение было направлено губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

«Председатель правительства дал поручение министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в причинах конфликта и увольнения преподавателя», — приводит ТАСС комментарий представителей правительства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виктора Макаренко якобы уволили после жалобы в правительство. При этом в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области отметили, что остранение преподавателя от должности связано с дисциплинарными взысканиями и не имеет отношения к посланию, направленному им в правительство.

Сам Виктор Макаренко заявил, что намерен обжаловать свое увольнение в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уволили начальника участка с обрушившимися в переходе конструкциями
Главу минлесхоза Оренбургской области уволили после клипа со стриптизом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017