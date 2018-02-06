Медведев поручил разобраться с увольнением преподавателя техникума в Таганроге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко. Как уточнила пресс-служба кабмина, такое же поручение было направлено губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

«Председатель правительства дал поручение министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в причинах конфликта и увольнения преподавателя», — приводит ТАСС комментарий представителей правительства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виктора Макаренко якобы уволили после жалобы в правительство. При этом в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области отметили, что остранение преподавателя от должности связано с дисциплинарными взысканиями и не имеет отношения к посланию, направленному им в правительство.

Сам Виктор Макаренко заявил, что намерен обжаловать свое увольнение в суде.