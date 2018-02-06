Прямой эфир

Проспект Станке Димитрова в Брянске залило водой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске из-за коммунальной аварии была затоплена проезжая часть на проспекте Станке Димитрова. По словам очевидца, канализацию прорвало возле бизнес-центра «Десна» утром 6 февраля. 

Водителей и пешеходов призвали к осторожности — из-за морозов залитая водой дорога превращается в каток. По информации одного из местных жителей, там находится полуоткрытый люк. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Портал iz.ru писал, что в конце января несколько машин оказались в ледяной ловушке в одном из дворов в центре Челябинска. Владельцы транспорта и ремонтные бригады вызволяли их с помощью горячей воды. ЧП произошло из-за коммунальной аварии. Как сообщают местные СМИ, сети водоснабжения не выдержали аномальных холодов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поток воды из канализации сбил с ног женщину с ребенком в Мурманске
Глава Колывани подал в отставку после гибели детей в коммунальной яме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017