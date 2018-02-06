Проспект Станке Димитрова в Брянске залило водой

В Брянске из-за коммунальной аварии была затоплена проезжая часть на проспекте Станке Димитрова. По словам очевидца, канализацию прорвало возле бизнес-центра «Десна» утром 6 февраля.

Водителей и пешеходов призвали к осторожности — из-за морозов залитая водой дорога превращается в каток. По информации одного из местных жителей, там находится полуоткрытый люк. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Портал iz.ru писал, что в конце января несколько машин оказались в ледяной ловушке в одном из дворов в центре Челябинска. Владельцы транспорта и ремонтные бригады вызволяли их с помощью горячей воды. ЧП произошло из-за коммунальной аварии. Как сообщают местные СМИ, сети водоснабжения не выдержали аномальных холодов.