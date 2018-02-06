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Более 280 домов отремонтируют в Тамбовской области за год

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Программа капремонта в Тамбовской области на 2018 год включает 286 многоэтажных зданий, треть из них находится в столице региона. На эти работы выделено более 605 млн рублей. Для более 21,5 тыс. жителей улучшатся условия проживания.

Начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева призвала все ответственные стороны к планомерной, четкой реализации программы, а также поэтапному контролю качества работ. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В прошлом году было отремонтировано 163 многоквартирных дома на общую сумму около 400 млн рублей. 

Как писал портал iz.ru, в ближайшее время официально в России появится новая специальность — специалист по капитальному ремонту. Министерство труда согласовало профстандарты, подготовленные отраслевым сообществом. По словам авторов, развернутая в стране программа капремонта требует специалистов с особой квалификацией.

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