Пушка образца 1937 года появится в Военно-историческом музее в Острове

Пушка образца 1937 года появится в экспозиции Военно-исторического музея-заповедника после проведения необходимых работ по реконструкции в городе Остров Псковской области.

45-миллиметровая пушка образца 1937 года станет новым экспонатом в отделе Военно-исторического музея-заповедника. Она займет свое место среди военных объектов после того, как специалисты отреставрируют ее, сообщает «Псковская лента новостей».

По словам директора музея Петра Гринчука, фрагменты этой пушки собирали несколько лет. Например, нижние станки пушки, верхние поворотные и ствол с откатником, разбитые во время Великой Отечественной войны в боях 1943 года, нашли во время проведения работ по благоустройству на территории драматического театра в Великих Луках.

Фрагменты попали к специалистам музея в ужасном состоянии, и чтобы привести их в порядок, потребуется немалое количество времени. Директор музея отметил, что сейчас, в зимнее время, не туристический сезон, и поэтому на проведение необходимых работ у специалистов есть время. После завершения реставрационных работ ее разместят в главном корпусе музея.

Подобные орудия предназначались для борьбы с танками, бронемашинами и самоходками противника. Пушка является образцом 1937 года, и за период с 1937 по 1943 год в СССР было изготовлено 37 354 единицы техники. До нашего времени дошли единичные экземпляры.