Жители Великого Новгорода массово жалуются на работу транспорта
Диспетчерская служба Великого Новгорода за последнюю неделю получила 290 жалоб от горожан на работу общественного транспорта. Люди сообщают, что проехать по улицам невозможно из-за льда, зачастую машины замерзают и водителям приходится высаживать пассажиров.
Как передает «Новгород.ру», жители просят наладить работу автобусного маршрута № 101, курсирующего до Кречевиц, так как его приходится ждать по часу, а потом мерзнуть в салоне. По данным властей, причиной сбоев являются неблагоприятные погодные условия, к перевозчикам претензий по исполнению контрактов нет.
В конце 2017 года новгородский Автобусный парк безвозмездно получил почти 50 подержанных автобусов из Москвы. Часть из них уже вышла на маршруты. Тем не менее в конце января жители города жаловались на работу общественного транспорта и давку в автобусах.
Как писал портал iz.ru, мэру Омска Оксане Фадиной направлено представление прокуратуры о нарушениях при формировании новой маршрутной сети. Документ подготовил Санкт-Петербургский государственный университет за 1,9 млн рублей. В ходе прокурорской проверки были выявлены отступления от требований технического задания. Разработчики провели исследования только на маршрутах муниципальных транспортных предприятий, проигнорировав коммерческие перевозки.