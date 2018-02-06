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Жители Великого Новгорода массово жалуются на работу транспорта

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Диспетчерская служба Великого Новгорода за последнюю неделю получила 290 жалоб от горожан на работу общественного транспорта. Люди сообщают, что проехать по улицам невозможно из-за льда, зачастую машины замерзают и водителям приходится высаживать пассажиров. 

Как передает «Новгород.ру», жители просят наладить работу автобусного маршрута № 101, курсирующего до Кречевиц, так как его приходится ждать по часу, а потом мерзнуть в салоне. По данным властей, причиной сбоев являются неблагоприятные погодные условия, к перевозчикам претензий по исполнению контрактов нет. 

В конце 2017 года новгородский Автобусный парк безвозмездно получил почти 50 подержанных автобусов из Москвы. Часть из них уже вышла на маршруты. Тем не менее в конце января жители города жаловались на работу общественного транспорта и давку в автобусах.

Как писал портал iz.ru, мэру Омска Оксане Фадиной направлено представление прокуратуры о нарушениях при формировании новой маршрутной сети. Документ подготовил Санкт-Петербургский государственный университет за 1,9 млн рублей. В ходе прокурорской проверки были выявлены отступления от требований технического задания. Разработчики провели исследования только на маршрутах муниципальных транспортных предприятий, проигнорировав коммерческие перевозки.

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