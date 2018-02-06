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Реку Великую расчистят за 61 млн рублей в Псковской области

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Реку Великую в Псковской области расчистят и проведут работы по углублению дна более чем за 61 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Проект по очистке и углублению дна реки Великой находится сейчас на стадии разработки. Осуществление проекта позволит защитить прилегающую к реке территорию от половодья и паводков. Проектирование планируют завершить в июне 2018 года.

Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета. Требуемая сумма для проведения всех необходимых работ составит более 61 млн рублей, сообщает Псковское агентство информации.

Работы по расчистке и дноуглублению будут проводится в несколько этапов и займут несколько лет. Например, на отрезке протяженностью 6,5 км от деревни Промежицы до Снетогорского монастыря, извлекут грунт, уберут кустарники, которые мешают, и при необходимости проведут работы по укреплению береговой линии.

Также планируется провести работы по рекультивации участков. Принятые меры позволят нормализовать течение паводковых вод и избежать затопления жилых зданий, Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и Гельдтовой бани.

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