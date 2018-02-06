Суд Хабаровска продлил срок закрытия гимназии № 3

Решение о невозможности возобновления нормального учебного процесса в гимназии № 3 им. М.Ф. Панькова, в которой произошла вспышка кишечной инфекции, вынес суд Центрального района Хабаровска.

Гимназия не сможет принять учеников еще как минимум месяц. Такое решение суд вынес после того, как Роспотребнадзор проверил образовательное учреждение. По заключению комиссии, руководство школы не устранило все выявленные недостатки и не смогла обеспечить выполнение всех нормативных требований, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Расследование нашумевшего инцидента выявило, что вина за возникновение вспышки кишечной инфекции, от которой пострадали более 120 человек, лежит не только на поставщике услуг организации питания — компании ЗАО «Контакт», но и на персонале гимназии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в отношении руководства школы были возбуждены административные дела. Также избежать ответственности не удалось и компании-поставщику школьного питания. Всего жертвами кишечной инфекции в гимназии стали 122 человека.