Брянских чиновников обязали оборудовать дома пандусами

Прокуратура в Брянске выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов. Из-за бездействия чиновников многоквартирные дома остаются неудобными для маломобильных граждан.

Законный представитель несовершеннолетнего инвалида-колясочника, проживающего в Бежицком районе, несколько раз просил органы местного самоуправления адаптировать подъезд многоквартирного дома под нужды ребенка с ограниченными возможностями. Однако никаких мер госслужащие не приняли. Тогда проблемой заинтересовалась прокуратура. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Выяснилось, что администрация Брянска в течение полутора лет вопреки законодательству не создавала муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений для создания доступной среды для инвалидов. В адрес ответственных чиновников направлено представление.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет (СК) РФ проводит проверку в связи с появившимися ранее в СМИ сообщениями о кондукторе из Ханты-Мансийска, высадившем на 27-градусный мороз пассажирку автобуса с инвалидностью первой группы.