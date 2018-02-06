Прямой эфир

Брянских чиновников обязали оборудовать дома пандусами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура в Брянске выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов. Из-за бездействия чиновников многоквартирные дома остаются неудобными для маломобильных граждан.

Законный представитель несовершеннолетнего инвалида-колясочника, проживающего в Бежицком районе, несколько раз просил органы местного самоуправления адаптировать подъезд многоквартирного дома под нужды ребенка с ограниченными возможностями. Однако никаких мер госслужащие не приняли. Тогда проблемой заинтересовалась прокуратура. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Выяснилось, что администрация Брянска в течение полутора лет вопреки законодательству не создавала муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений для создания доступной среды для инвалидов. В адрес ответственных чиновников направлено представление.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет (СК) РФ проводит проверку в связи с появившимися ранее в СМИ сообщениями о кондукторе из Ханты-Мансийска, высадившем на 27-градусный мороз пассажирку автобуса с инвалидностью первой группы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабмин упростил использование маткапитала на адаптацию детей-инвалидов
Путин подписал закон о выделении на парковках 10% мест для инвалидов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017