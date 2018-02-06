Рэп-поединок Гуфа и Птахи начинается в Петербурге

Исторический рэп-поединок бывших друзей и участников московской группы Centr — Гуфа и Птахи — проходит в самом центре Санкт-Петербурга, сообщает «5 канал».

Специально ради участия в мероприятии приехал известный хип-хоп-исполнитель Баста. Предполагается, что он выступит судьей.

Тем временем молодежь уже штурмует клуб. На кадрах можно заметить Птаху и представителя питерской хип-хоп-сцены Гарри Топора.

Ранее продюсер Мастридер объяснил порталу iz.ru, почему рэп-баттл стал самым популярным отечественным культурным явлением 2017 года.