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Рэп-поединок Гуфа и Птахи начинается в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Антон Волков
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Исторический рэп-поединок бывших друзей и участников московской группы Centr — Гуфа и Птахи — проходит в самом центре Санкт-Петербурга, сообщает «5 канал».

Специально ради участия в мероприятии приехал известный хип-хоп-исполнитель Баста. Предполагается, что он выступит судьей. 

Тем временем молодежь уже штурмует клуб. На кадрах можно заметить Птаху и представителя питерской хип-хоп-сцены Гарри Топора. 

Ранее продюсер Мастридер объяснил порталу iz.ru, почему рэп-баттл стал самым популярным отечественным культурным явлением 2017 года.

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