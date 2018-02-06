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Более 70 единиц оружия изъяли в Якутии за один день

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Сотрудники Росгвардии провели однодневный целевой рейд по выявлению нарушений законодательства в сфере оборота оружия и изъяли 75 ружей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

Всего сотрудники ведомства проверили 436 владельцев по месту жительства. Самым частым нарушением стало несвоевременное продление разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. Также 23 ружья были изъяты в связи со смертью владельцев, а еще 30 единиц граждане сдали добровольно за вознаграждение, сообщает ИА SakhaNews.

Сотрудники Росгвардии отмечают, что при смене жительства и покупке огнестрельного оружия часто нарушаются сроки постановки его на учет, которые составляют две недели. Также жителям напомнили, что документы на продление разрешений на ношение и хранение должны быть поданы не позднее чем за месяц до окончания лицензии.

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