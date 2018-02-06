Арестован бывший врио главы правительства Дагестана Гамидов

Решение об аресте бывшего врио главы правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова вынес во вторник, 6 февраля, Басманный суд Москвы. Гамидова арестовали на срок до 5 апреля, таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Позицию следствия поддержала прокуратура, обвиняемый в мошенничестве Гамидов просил суд поместить его под домашний арест. Однако после оглашения решения суда об аресте его защита заявила, что не будет обжаловать избранную меру.

Бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования республики Шахабас Шахов арестованы до 5 апреля. Гамидов, Исаев и Шахов вину в мошенничестве не признали.

Гамидова задержали 5 февраля вместе с тремя другими членами кабмина республики, им предъявлены обвинения. Чиновников подозревают в присвоении около 100 млн рублей бюджетных средств.