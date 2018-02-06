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Губернатор Амурской области утвердил планы реконструкции мостов

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Планы реконструкции 55 мостов, а также строительства 10 переправ утвердил в ходе рабочей встречи с руководителем «Амурупрадора» Александром Селиным губернатор Амурской области Александр Козлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, восстановление мостов должно находиться на особом контроле в областном управлении дрог. Многие люди не могут добраться даже до соседних сел из-за разбитых или подмытых переправ после наводнения в 2013 году. Также он отметил, что за три года было построено 10 новых мостов, а в этом году планируется построить еще 10, сообщает Asn24.ru.

Строительства четырех мостов было начато еще в 2017 году. В 2018 году планируется закончить работы и начать строительство еще шести переправ. Кроме того, в программу реконструкции вошли еще 55 объектов, которым необходима реконструкция. Александр Селин также отметил, что в текущем году планируется завершить разработку проектной документации еще для семи мостов.

Программа реконструкции переправ начала работу в 2015 году и была нацелена на восстановление мостов после масштабного наводнения в 2013 году. Многие населенные пункты до сих пор не имеют должного транспортного сообщения из-за разрушенных или сильно пострадавших переправ.

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