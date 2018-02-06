Массовое ДТП с участием 44 машин произошло в Эмиратах

Авария с участием 44 автомобилей произошла на скоростной трассе между Дубаем и Абу-Даби из-за плохой видимости, сообщили в полиции ОАЭ.

По версии правоохранителей, два автомобиля, ехавших с превышением скорости, столкнулись друг с другом и протаранили другие машины, которые почти не двигались из-за тумана. Пострадали более 20 человек, указывает «РИА Новости».

Как заявили в полиции, водители должны были прекратить движение и подождать на обочине до тех пор, пока туман не рассеется.

5 февраля массовое ДТП с участием 53 автомобилей произошло в Китае. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия.