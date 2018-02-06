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Суд огласил приговоры фигурантам дела об аварии в ХМАО

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Фигурантов дела об аварии с детским автобусом в ХМАО приговорили. Суд избрал для всех виновных разные меры наказания. Водителю автобуса назначили 1,5 года колонии общего режима. Представитель компании-перевозчика будет за решеткой 1 год и 3 месяца. Водителя Volvo приговорили к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы. Директору спортивной школы «Сибиряк» дали 11 месяцев исправительных работ. Потерпевшая сторона планирует обжаловать приговор. Наказание сочли слишком мягким. В декабре 2016 года в результате аварии погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

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