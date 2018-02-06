Два молодых человека обнаружены без сознания на заправке в Коми

Два молодых человека были обнаружены в бессознательном состоянии на автомобильной заправке в Ухте, Республика Коми, сообщает пресс-служба «СПАС-Коми» комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел вчера, 5 февраля, на одной из заправочных станций на улице Куратова. В службу спасения поступил вызов от сотрудников заправки о двух молодых людях, которые находятся в транспортном средстве и не реагируют на просьбы открыть, сообщает ИА «Комиинформ».

Приехавшие спасатели вскрыли автомобиль при помощи гидравлического инструмента и обнаружили двух молодых людей в бессознательном состоянии. Ими оказались мужчины 1994 и 1996 года рождения.

По предварительной версии, пострадавшие отравились угарным газом. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая забрала пострадавших в медицинское учреждение для оказания помощи.