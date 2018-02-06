Ремонт моста через реку Белая начнется в Уфе

Ремонт моста через реку Белая планируют начать в Уфе, Республика Башкортостан, во второй половине февраля 2018 года, сообщает пресс-служба управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города.

Со второй половины февраля 2018 года планируется начать проведение ремонтных работ на старом мосту через реку Белая. В январе этого года в город пришли сильные морозы, из-за чего швы на полотне моста раскрылись на 14 см. В связи с этим движение на мосту было перекрыто, сообщает ИА «Башинформ».

Подрядная организация должна выполнить ряд работ по замене деформационных швов моста. На эти цели из бюджета республики было выделено порядка 200 млн рублей. Подобные ремонтные работы не смогут обеспечить снятие ограничений в скорости движения и грузоподъемности на мосту. Также швы прослужат всего 2,5 года.

Мост является частью маршрутного сообщения Уфа–аэропорт. В связи с этим принято решение реконструировать мост. За время эксплуатации объекта с новыми швами планируется возвести вставку между мостами, на которой разместятся три полосы дорожного полотна. После чего мост закроют, а новая вставка позволит компенсировать закрытие моста на проведение реконструкции.

Работы по реконструкции предстоят масштабные и займут примерно 2,5 года. Мост находится в таком состоянии, что его придется разбирать и практически строить заново. В общей сложности на решение проблемы с переправой через реку Белая уйдет порядка пяти лет. По предварительным подсчетам, на выполнение всех необходимых работ потребуется около 3 млрд рублей.