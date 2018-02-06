Главаря «Орджоникидзевского джамаата» приговорили к 19 годам тюрьмы

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 5 до 19 лет девять боевиков незаконного вооруженного формирования «Орджоникидзевский джамаат». Об этом сообщает ТАСС.

«Признать подсудимых... виновными в деятельности НВФ на территории Сунженского района Ингушетии», — приводит агентство слова председательствующего на суде.

Главарю «Орджоникидзевского джамаата» суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 19 лет. Восемь других участников формирования проведут в колонии общего режима от 5 до 14 лет.

Следствие установило, что с марта 2014 года по июнь 2016 года боевики приобрели и хранили в тайниках по месту жительства или непосредственно при себе огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

14 ноября в Московском регионе силовики задержали 69 участников движения «Таблиги Джамаат» (религиозно-экстремистская организация, запрещена в РФ), в том числе руководителей ячейки. Одного из них — уроженца Киргизии Кубанычбека Садырова суд приговорил к двум годам колонии общего режима.