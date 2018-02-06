Морозы стали причиной остановки железнодорожного сообщения в Швеции

На севере Швеции прервано железнодорожное сообщение из-за установившихся холодов. В северном регионе Норрланд температура воздуха фиксируется на отметке -20 градусов.

По данным ТАСС, из-за низких температур несколько поездов железнодорожной компании Norrtag вышли из строя. Причиной представители компании называют обледенение колесных пар. Отмечается, что при закупке поездов не были учтены морозы, характерные для севера Швеции, что и стало причиной сбоя в железнодорожном сообщении.

В итоге компания отменила 35 из 36 запланированных на вторник отправлений поездов на севере страны, пассажиров перевезут в автобусах. Решение проблемы Norrtag планирует найти в среду.

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