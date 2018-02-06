Американский фондовый рынок обвалился, да так, что 6 февраля индекс Dow Jones рухнул на 4,6%, а индекс Standard&Poor’s 500 – на 4,1%. Из-за этого за один понедельник 5 февраля богатейшие люди мира потеряли $114 млрд. Вслед за американскими индексами рухнул индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 и индексы фондовых бирж других стран Азии, а за Азией ушли в минус Европа и, в том числе, Россия. Неужели мир на пороге нового финансового кризиса? Считаю, что это не так.

Падение американских фондовых индексов связано со многими факторами. Самый главный из них — давно ожидаемая коррекция после многолетнего роста. Так индекс Dow Jones постоянно увеличивался с осени 2009 года. Но с февраля 2016 года сложилось впечатление, что американский фондовый рынок просто забыл, что цены акций могут не только расти, но и снижаться. Коррекция просто назрела.

Для этого есть причины, о которых мы нередко узнаем из новостей, либо из финансовой отчетности компаний, чьи акции торгуются на бирже. Например, мощный и практически непрерывный рост американских индексов в 2017 году был связан с ожиданиями начала налоговой реформы, которую президент США Дональд Трамп обещал провести в ходе своей предвыборной кампании, и к концу года закон о налоговой реформе был одобрен Конгрессом и подписан президентом. Сейчас налоговая реформа Трампа уже не просто слова, и для рынка эта новость перестала иметь такой серьезный стимул к росту, как в прошлом году.

Кроме того, большое значение для американского рынка акций имеет произошедшая недавно смена власти в Федеральной резервной системе США. Если Джаннет Йеллен была сторонницей ужесточения денежно-кредитной политики Штатов, что означало переход от периода низких процентных ставок к периоду их повышения, то Джером Пауэлл является еще большим «ястребом», чем Йеллен. Ранее она обещала, что в 2018 году процентная ставка будет повышена трижды. Но как только Пауэлл занял ее пост, на финансовых рынках участились разговоры о том, что под руководством нового главы Федрезерв будет повышать процентную ставку быстрее, чем в прошлые годы.

Рост процентных ставок является негативом для фондового рынка. Это плохо, так как за ужесточением монетарной политики сразу же начнут повышаться ставки по депозитам банков и по долговым ценным бумагам. Таким образом, на фоне роста ставки более привлекательными активами, чем акции, становятся облигации, особенно государственные облигации, с учетом того, что уровень риска в государственные ценные бумаги всегда ниже, чем в бумаги эмитентов.

В последний день января состоялось заседание ФРС по вопросам повышения процентной ставки, но финансовый регулятор США пока отказался от ее повышения. Теперь рынок находится в тревожном ожидании – когда это повышение произойдет? И это становится стимулом для игры на понижение котировок акций.

Нередко при сильных обвалах американского рынка вспоминаются печальные истории из прошлого, такие как банкротство банка Lehman Brothers или страховой компании Fannie Mae, находящейся сейчас под контролем государства. Именно с краха этих крупных финансовых институтов Америки начинался мировой экономический кризис 2008 года. Но подобных историй в этом году не повторится, так как мировой кризис уже закончился, и американская экономика находится на небывалом подъеме.

На биржах США акции Wells Fargo обвалились на 10%, что на рынке бывает нечасто, а вслед за этими бумагами падение рынков охватило весь мир. Эта коррекция, к сожалению, не может быть внутренним делом США.

На фоне этого падения есть угроза для продолжения роста цены на нефть и укрепления рубля. Баррель смеси Brent может просесть до $65,5 в худшем случае, а доллар на фоне падения котировок черного золота может подорожать до 57,5-58 рублей.

Автор — директор центра макроэкономического анализа компании "Альпари" наталья Мильчакова

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