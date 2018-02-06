Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло днем во вторник, 6 февраля, в Подмосковье. В аварии пострадали два пассажира пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник

Уточняется, что столкновение транспортных средств произошло на Каширском шоссе. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров. Тяжелых травм никто не получил, рассказали в экстренных службах.

Ранее портал iz.ru сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе в Ленинградской области, жертвами которого стали девять человек.