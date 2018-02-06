Прямой эфир

Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло днем во вторник, 6 февраля, в Подмосковье. В аварии пострадали два пассажира пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник

Уточняется, что столкновение транспортных средств произошло на Каширском шоссе. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров. Тяжелых травм никто не получил, рассказали в экстренных службах.

Ранее портал iz.ru сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе в Ленинградской области, жертвами которого стали девять человек. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Брянском
Автобус столкнулся с грузовиком под Псковом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017