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Бывший вице-премьер Дагестана Исаев арестован на два месяца

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Басманный суд Москвы во вторник, 6 февраля, арестовал до 5 апреля бывшего врио заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Исаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 апреля», — огласила постановление судья.

Сообщается, что суд отказался удовлетворить ходатайство защиты бывшего чиновника об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога в 25 млн рублей.

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Портал iz.ru писал о том, что Шамиль Исаев, а также врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, вице-премьер Раюдин Юсуфов и экс-глава минобразования республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля в Махачкале и доставлены в Москву.

Всем четверым бывшим чиновникам правительства Дагестана предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила 107,8 млн рублей.

Сообщается, что в суде Исаев не согласился с предъявленным ему обвинением. Ранее Басманный суд Москвы арестовал Шахобаса Шахова.

После предъявленных обвинений врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

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