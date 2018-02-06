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Украинский экс-министр назвал страну туалетом Европы

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112» рассказал, во что превратилась страна из-за действий местных националистов.

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По его словам, ранее Украина была «мостом, который соединял Европу и Восток». Но позже страна «побила горшки» на Востоке и потеряла российский рынок, уточняет «РИА Новости».

Червоненко отметил, что рынок Украина добровольно отдала Польше, Литве и Латвии.

«Теперь мы просто закрытый сельский туалет Европы», — отметил экс-министр. 

В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал страны Европы объединиться и создать вместе с Киевом коалицию против России. 

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