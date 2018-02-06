Видео с лежащим на полу краснодарской больницы мужчиной обсуждают в Сети

Жительница Краснодара опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как в холле приемного отделения одной из городских больниц на полу неподвижно лежит мужчина.

«Человек лежит на полу, на мои вопросы, помогут ли они мужчине или нет, мне сказали, что нет. И спокойненько легли спать», — сообщила автор ролика.

Как сообщает РЕН ТВ, видео было снято в ночь на 4 февраля.

На кадрах также видно, что одна из сотрудниц больницы проходит мимо лежащего человека.

По словам помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого, лежащий на полу пациент с начала этого года вызывал скорую помощь 52 раза — часто по два раза в день.

«Каждый раз, когда его доставляли в стационар, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали, оказывали помощь, но спустя несколько часов мужчина уходил из отделения сам», — сообщил он.

Вербицкий также добавил, что только с начала года по жалобам пациента ему семь раз сделали компьютерную томограмму головы.

В ноябре широкий резонанс вызвал случай неоказания помощи пациенту в смоленской клинике.

Мужчина упал на пол, но медицинский персонал игнорировал его до тех пор, пока пострадавший не перестал подавать признаки жизни.