Прямой эфир

Видео с лежащим на полу краснодарской больницы мужчиной обсуждают в Сети

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Краснодара опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как в холле приемного отделения одной из городских больниц на полу неподвижно лежит мужчина.

«Человек лежит на полу, на мои вопросы, помогут ли они мужчине или нет, мне сказали, что нет. И спокойненько легли спать», — сообщила автор ролика.

  

Как сообщает РЕН ТВ, видео было снято в ночь на 4 февраля.

На кадрах также видно, что одна из сотрудниц больницы проходит мимо лежащего человека.

По словам помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого, лежащий на полу пациент с начала этого года вызывал скорую помощь 52 раза — часто по два раза в день.

«Каждый раз, когда его доставляли в стационар, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали, оказывали помощь, но спустя несколько часов мужчина уходил из отделения сам», — сообщил он.

Вербицкий также добавил, что только с начала года по жалобам пациента ему семь раз сделали компьютерную томограмму головы.

В ноябре широкий резонанс вызвал случай неоказания помощи пациенту в смоленской клинике.

Мужчина упал на пол, но медицинский персонал игнорировал его до тех пор, пока пострадавший не перестал подавать признаки жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проконтролирует проверку по смерти мужчины в больнице Смоленска
Минздрав проверит факт смерти мужчины в больнице Смоленска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017