Около 9 тыс. жителей Мосула считаются пропавшими без вести

Около 9 тыс. жителей иракского Мосула после освобождения города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) считаются пропавшими без вести. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

По информации иракских властей, специально созданная комиссия только за минувшие несколько дней получила указания на не менее 300 мест под обломками зданий, где жители обнаружили тела горожан. Останки тысяч иракцев всё еще находятся под завалами на городских улицах, пишет ТАСС.

Как сообщает мэрия Мосула, с момента освобождения Мосула от боевиков летом прошлого года до середины января 2018 года было захоронено 2,5 тыс. тел местных жителей, погибших при бомбардировках города.

В июле 2017 года при поддержке контртеррористической коалиции во главе с США был возвращен Мосул, захваченный террористами в 201у году.

Портал iz.ru писал о заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что более 100 российских женщин и детей находятся сейчас в багдадской тюрьме. По его словам, ранее они содержались в лагере Мосула.

RT 6 февраля опубликовал кадры разрушенного города Мосул. Спустя семь месяцев после освобождения на улицах города стоит невыносимый запах. Все здания разрушены до основания, под обломками до сих пор находятся сотни тел.