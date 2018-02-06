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Экс-супруга Джигарханяна сожалеет о скандале вокруг ее развода

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ей стыдно за то, что личная жизнь супругов стала предметом обсуждения в СМИ. Об этом она заявила на заседании суда.

«Единственное, за что мне стыдно, это то, что наша жизнь стала достоянием общественности. Многие люди, которые были просто знакомыми, будто жили вместе с нами и теперь всё рассказывают», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

Она также заявила, что вмешательство посторонних людей разрушило их семью. При этом Виталина Цымбалюк-Романовская заверила, что объективно хорошо исполняла свои обязанности директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Кроме того, бывшая супруга Армена Джигарханяна отметила, что не давала согласия на развод и намерена оспорить решение суда.  

31 января Кунцевский суд Москвы признал законным развод актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. В начале декабря Следственный комитет предъявил экс-супруге обвинение в нарушении тайны личной жизни. Ее подозревают в установке аппаратуры для слежки в кабинете своего бывшего мужа и распространении записей с камер наблюдения на телевидении.

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