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Жители центра Липецка остались без холодной воды

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В центре Липецка произошла коммунальная авария. Из-за порыва на водоводе диаметров 300 мм в районе дома 41 на улице Интернациональной почти весь район остался без водоснабжения.

Организован подвоз воды. Жители могут заказать доставку прямо к дому. На месте прорыва работают сотрудники спасательной службы, а также аварийная бригада ЛГЭК. Об этом сообщает Lipetskmedia.

О подобной ситуации в Саратове портал iz.ru писал 29 января. От водоснабжения были отключены жилые дома в Ленинском районе города. Без воды оказались жильцы 93 домов.

22 января жильцы многоэтажки в Санкт-Петербурге пытались привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу, устроив там заплыв на надувной лодке и опубликовав запись в интернете.

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