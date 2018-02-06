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Водитель разбившегося в Ленобласти микроавтобуса работал нелегально

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
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Микроавтобус, попавший в ДТП в Ленинградской области, занимался нелегальными перевозками. Деятельность вел индивидуальный предприниматель из Вологды.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в салоне микроавтобуса находилось девять человек, хотя он рассчитан на восьмерых. На месте аварии были найдены путевые листы из Череповецка, не имеющие отношения к этому маршруту.

Портал iz.ru сегодня сообщал о лобовом столкновении фуры Iveco с пассажирским микроавтобусом Ford. Авария произошла на 423-м км трассы Тихвин – Новая Ладога.

По последним данным, в аварии погибли девять человек. По факту случившегося заведено уголовное  дело. Областная прокуратура взяла его расследование под свой контроль.

На Ленинградскую область обрушились снегопады. Неблагоприятные погодные условия спровоцировали двукратный рост количества аварий в регионе.

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