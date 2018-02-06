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Кержаков может сменить место работы

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Экс-нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит», координатор юношеских команд сине-бело-голубых Александр Кержаков может получить работу в РФС. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники. 

По информации журналистов, не исключается вариант тренерской работы. При этом сам специалист пока не принял окончательное решение. Также остается неизвестным, продолжит ли Кержаков работу в структуре петербургского клуба.

Ранее в октябре, в эксклюзивном интервью «Известиям» Кержаков выразил уверенность, что сине-бело-голубые выиграют чемпионат России. Бывший форвард «Зенита» заявил, что успехи команды связаны со сменой руководства.

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