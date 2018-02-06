Главврач лишился работы из-за использования медкарт вместо туалетной бумаги

Минздрав Пермского края уволил главврача районной больницы в селе Кочево, где вместо туалетной бумаги использовались медицинские документы с персональными данными пациентов.

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«По результатам внутренней проверки главный врач освобождена от занимаемой должности в связи с невыполнением обязанностей», – цитирует сообщение «РИА Новости».

В конце января больницу посетил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. В туалете омбудсмен обнаружил пачку медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов, которые использовались вместо туалетной бумаги.

Ранее 5 февраля сообщалось, что заставлявшая детей мыть туалеты воспитательница уволилась в Самаре.