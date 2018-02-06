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«Умный» коттеджный поселок построят японские специалисты под Воронежем

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«Умный» коттеджный поселок построят специалисты Домостроительного комбината совместно с японскими специалистами компании Nice Holdings Inc под Воронежем, сообщает пресс-служба Домостроительного комбината.

В прошлый четверг, 1 февраля, прошла встреча руководителей ДСК и делегации компании Nice Holdings Inc из Японии. На встрече присутствовал член Консультативного совета по содействию российско-японскому сотрудничеству при Совете Федерации РФ Сергей Лукин. Представители обсудили возможность строительства поселка, который будет состоять из «умных» домов. Отмечается, что проект носит не только инвестиционный характер, а разрабатывается в целях повышения качества жизни и здоровья населения, сообщает ИА «Абирег».

В целях осуществления проекта планируется построить 144 частных жилых дома с приусадебными участками. Площадь каждого участка, на котором будет располагаться дом, составит от 800 до 2 тыс. кв. м. Численность населения поселка составит около 500 человек. Для проживания в котеджной зоне будут созданы все необходимые условия: спортивные объекты, магазины, парковки, детские площадки.

Обсуждение сотрудничества продолжили в правительстве Воронежской области на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора области Александром Гусевым. Он отметил важность коммерческих отношений между Россией и Японией при создании совместных пилотных проектов. По словам Сергея Лукина, осуществление проекта «умного» поселка планируется начать с пилотных проектов с применением японских технологий.

«Правительство Японии решило создать модельный город именно в Воронеже. Мы искренне хотим, начиная с Воронежа, распространять проект по России», — сообщил управляющий директор Suteki Europe NV Рёсуке Мидзуно.

Александр Гусев отметил, что правительство региона будет поддерживать распространение японских технологий «умного» дома в регионе. И выразил уверенность в том, что население Воронежской области оценит нововведение от японских специалистов.

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