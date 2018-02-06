Прямой эфир

Названы новые даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный паралимпийский комитет назвал новые даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным сайта, Олимпиада во французской столице пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Решение о переносе соревнований на неделю раньше было связано с такими аспектами, как транспорт, безопасность, логистика, опыт зрителей. По итогам исследования, проведенного Оргкомитетом Игр, было обнаружено, что перенос по времени положительно скажется на Паралимпийских играх, первая половина которых пройдет в дни школьных каникул.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», Париж был назван столицей Игр-2024 в сентябре на сессии МОК в Лиме. Ранее Олимпиада 2024 года должна была пройти со 2 по 18 августа, Паралимпиада — с 4 по 15 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олимпиада-2018 установит рекорд по количеству участников
ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017