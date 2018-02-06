Названы новые даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года

Международный паралимпийский комитет назвал новые даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным сайта, Олимпиада во французской столице пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Решение о переносе соревнований на неделю раньше было связано с такими аспектами, как транспорт, безопасность, логистика, опыт зрителей. По итогам исследования, проведенного Оргкомитетом Игр, было обнаружено, что перенос по времени положительно скажется на Паралимпийских играх, первая половина которых пройдет в дни школьных каникул.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», Париж был назван столицей Игр-2024 в сентябре на сессии МОК в Лиме. Ранее Олимпиада 2024 года должна была пройти со 2 по 18 августа, Паралимпиада — с 4 по 15 сентября.