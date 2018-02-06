Мэрия Уссурийска потратит около 3 млн рублей на ремонт остановок

Около 3 млн рублей планируется потратить на ремонт и установку остановочных комплексов в Уссурийске в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет об остановочных комплексах, которые давно были запланированы в многолюдных местах, но не были установлены ранее. Преимущественно все они появятся в микрорайоне железнодорожной слободы, сообщает ИА UssurMedia.

Среди адресов, на которых появятся новые остановки, — улица Русская в районе школы № 27. Еще два новых комплекса установят в районе железнодорожной больницы на проспекте Блюхера. Переносу и обустройству подвергнется также остановка на улице Тургенева.