Аллея славы появится в Ульяновске

На ишеевском погосте в Ульяновске стартовали работы по обустройству Аллеи славы. Территорию кладбища «Северное» вдоль дороги огородили новым забором. Возле въезда на кладбище выделили участок между трассой и местами захоронений.

Как сообщает 1ul.ru вскоре там будут установлены доски с именами воинов. Пока продолжается первый этап работ. Точная дата открытия Аллеи славы пока неизвестна.

Как писал портал iz.ru, памятник Хо Ши Мину, первому президенту Демократической Республики Вьетнам, появился ранее в Засвияжском районе Ульяновска. На изготовление бронзовой статуи высотой 5 м и гранитного постамента высотой 3,5 м потребовалось около двух лет. Вокруг монумента расположены скамейки и светильники в традиционном вьетнамском стиле.