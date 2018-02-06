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Экс-глава правительства Дагестана Гамидов отверг обвинения в хищениях

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов не считает себя виновным в хищении денег, выделенных из бюджета на социальные программы.

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Об этом он заявил 6 февраля в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте.

«Я прочитал, что там в обвинительном, но я с этим категорически не согласен», — цитирует бывшего чиновника «РИА Новости». 

Ранее стало известно, что суд арестовал бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова, которого обвиняют в коррупции.

Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова подозревают в растрате средств из бюджета республики. Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 100 млн рублей.

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