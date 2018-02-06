Прямой эфир

Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии актера

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Николай Караченцов, который готовится к пятому курсу химиотерапии, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его сын Андрей.

«Я буквально позавчера был на даче, общался с папой. Я доволен его внешним видом, у него всё нормально, всё хорошо», — цитирует Андрея Караченцова ТАСС.

Сын Николая Караченцова отметил, что после пятого курса пройдет врачебный консилиум, после которого будет выбрана дальнейшая тактика лечения актера.

Портал iz.ru писал о том, что у Караченцова обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль, это стало известно 4 октября прошлого года. Сообщалось о том, что подозрения на рак появились еще в феврале, однако в клинике в Германии их заверили, что это просто воспаление. В сентябре актер был госпитализирован с легочным кровотечением, его состояние оценивалось как средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер Караченцов прошел четвертый курс химиотерапии
Супруга Караченцова: у Коли неоперабельная раковая опухоль
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017