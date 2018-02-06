Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии актера

Актер Николай Караченцов, который готовится к пятому курсу химиотерапии, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его сын Андрей.

«Я буквально позавчера был на даче, общался с папой. Я доволен его внешним видом, у него всё нормально, всё хорошо», — цитирует Андрея Караченцова ТАСС.

Сын Николая Караченцова отметил, что после пятого курса пройдет врачебный консилиум, после которого будет выбрана дальнейшая тактика лечения актера.

Портал iz.ru писал о том, что у Караченцова обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль, это стало известно 4 октября прошлого года. Сообщалось о том, что подозрения на рак появились еще в феврале, однако в клинике в Германии их заверили, что это просто воспаление. В сентябре актер был госпитализирован с легочным кровотечением, его состояние оценивалось как средней тяжести.