СК по Магаданской области проверит владелицу частных детских садов

Региональный следственный комитет проведет доследственную процессуальную проверку двух детских садов, владелица которой не обеспечила воспитанникам должных санитарных норм, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

Информацию о женщине, которая организовала в двух квартирах частные детские сады на возмездной основе, сотрудники следственного управления получили в ходе мониторинга местных СМИ. Сообщается, что женщина не организовала должных условий пребывания детей и они не соответствуют санитарным правилам и нормам, пишет ИА MagadanMedia.

В результате следователи проверят информацию об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. После проверки в отношении владелицы частных детских садов будет принято процессуальное решение.