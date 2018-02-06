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Дом графа Шувалова в Москве приобрели за 189 млн рублей

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Фото: wikipedia.org
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Частный инвестор приобрел главный дом графа Ивана Шувалова, расположенный на улице Покровка в Москве, за 189 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

«Сделка заключена с обязательным условием проведения на объекте реставрационных работ», — отметили в ведомстве.

Все работы необходимо провести в течение трех лет и трех месяцев.

«Охранное обязательство по объекту включает в себя восстановление и сохранение перекрытий, стен, кровли, внутренней планировки комнат, фасада здания, колористических решений фасадов (охра и киноварь), лестниц», — добавили в пресс-службе.

Как сообщил инвестор Артем Ченцов, после реставрации здание площадью 1,4 тыс. кв. м планируется приспособить под офис.

Здание построено по заказу графа Ивана Ивановича Шувалова в стиле раннего классицизма в 1790 году и сейчас расположено по адресу: улица Покровка, дом 38А. Автор проекта неизвестен. Дом изначально венчал деревянный бельведер, сгоревший при пожаре 1812 года. В советское время были устроены антресоли первого и второго этажей.

В ноябре портал iz.ru сообщал, что жилой дом в Басманном районе столицы, принадлежавший текстильным магнатам XVIII века, продали на торгах в Москве за 18,6 млн рублей.

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