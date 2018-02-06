«Роснефть» обеспечила прибыль BP

Доля «Роснефти» в прибыли британской нефтегазовой корпорации BP по итогам 2017 года составила $923 млн против $643 млн годом ранее, следует из отчетности компании. По итогам четвертого квартала прибыль BP от доли в «Роснефти» составила $418 млн против $182 млн в аналогичном периоде 2016 года.

Доход от участия в акционерном капитале «Роснефти» обеспечил BP получение чистой прибыли в 4 квартале 2017 года. Без этих денег британская корпорация продемонстрировала бы убыток порядка $390 млн. На доход от участия в капитале Роснефти приходится 27% от годовой чистой прибыли ВР. В годовом выражении доход BP от участия в капитале «Роснефти» вырос на 44%.

В IV квартале добыча углеводородов британской корпорации с учетом «Роснефти» увеличилась на 11,1% — до 3,71 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом добыча, приходящаяся на долю в «Роснефти», составила 1,129 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (30,4%). Таким образом, «Роснефть» в 2017 году обеспечила порядка трети от общей добычи ВР.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.