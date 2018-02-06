Похитители старинной иконы предстанут перед судом в Алтайском крае

Похитители старинной иконы Казанской Божьей матери предстанут перед судом в Алтайском крае, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Двое мужчин были задержаны по подозрению в организации и осуществлении кражи старинной иконы Казанской Божьей матери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь подозреваемых ожидает суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает altapress.ru.

В правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о том, что у него из дома была украдена семейная реликвия — икона. Изготовление иконы датируется XIX веком. В ходе следственно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались сосед потерпевшего и его приятель, который не раз был судим.

Один из подозреваемых рассказал, что когда он пришел в гости к потерпевшему, то заметил икону и затем предложил своему знакомому украсть ее для него. Знакомый согласился совершить преступное деяние. После кражи он передал икону подельнику для продажи. Впоследствии правоохранительные органы смогли вернуть похищенную и проданную икону. Расследование дела завершено и передано в суд.