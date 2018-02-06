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Водоемы Курской области проверили на безопасность

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Профилактические рейды по водоемам Курской области провели специалисты государственной инспекции по маломерным судам. Участки, небезопасные для нахождения людей, огорожены.

Как сообщает «Курская правда», особое внимание инспекторы уделили рекам в Октябрьском и Курском районах. В некоторых местах толщина льда уменьшилась на 5 см. На русле рек площадь участков с открытой водой увеличилась. Некоторые полыньи оказались присыпаны снегом. По словам старшего госинспектора Александра Гомонова, такие места особенно опасны, поскольку внешне может показаться, что толщина льда достаточно большая, однако снизу он активно подмывается и истончается.

Спасатели Курской области обращаются к жителям с просьбой обращать внимание на предупреждающие знаки, а при выходе на лед иметь при себе средства спасения. Выезд на лед автотранспортных средств запрещен.

В ноябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в зимнее время спасатели будут контролировать 10 мест подледного лова рыбы в Курской области. Они расположены на территории Суджанского и Железногорского районов, непосредственно в Курске, Льгове и Рыльске.

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