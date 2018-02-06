Прямой эфир

Четыре улицы с одинаковыми названиями нашли в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске обнаружены четыре улицы с одинаковыми названиями. Кедровые улицы расположены в Первомайском районе. Все они будут переименованы, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте города.

Как уточняет ИА «Сусанин», одна превратится в переулок Кипарисовый, вторая — в переулок Тисовый, третья станет Ореховой улицей, а четвертая — Кипарисовой.

Изменения будут внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и государственный адресный реестр.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что одну из улиц Владивостока могут назвать именем майора авиации Романа Филипова. Он погиб в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны РФ просит содействия Турции в получении обломков сбитого Су-25
Памятник конструктору мотоцикла «Иж» установят в Ижевске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017