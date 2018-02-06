Четыре улицы с одинаковыми названиями нашли в Ижевске

В Ижевске обнаружены четыре улицы с одинаковыми названиями. Кедровые улицы расположены в Первомайском районе. Все они будут переименованы, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте города.

Как уточняет ИА «Сусанин», одна превратится в переулок Кипарисовый, вторая — в переулок Тисовый, третья станет Ореховой улицей, а четвертая — Кипарисовой.

Изменения будут внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и государственный адресный реестр.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что одну из улиц Владивостока могут назвать именем майора авиации Романа Филипова. Он погиб в Сирии.