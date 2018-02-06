Пилот штурмовика Су-25 представлен к званию Героя России посмертно‍

Пилота сбитого в сирийской провинции Идлиб Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 3 февраля в Сирии. Российский штурмовик Су-25 сбит террористами из ПЗРК, офицер Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что его атаковали ракетой.

После катапультирования он приземлился в подконтрольном террористам районе Телль-Дебес. Там летчик до последних минут сражался с боевиками. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов взорвал гранату. «Это вам за пацанов!» — стало последними словами российского летчика.

Ранее военный политолог Олег Глазунов сообщил, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои, верные воинскому долгу и присяге.