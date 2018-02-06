Министра экономики Татарстана выдвинули на пост премьера Дагестана

Кандидатура министра экономики Татарстана Артема Здунова внесена на пост премьера Дагестана. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил начальник информационно-аналитического отдела аппарата народного собрания Дагестана Уллубий Эрболатов.

«Официально кандидатура Здунова внесена Владимиром Васильевым в народное собрание Дагестана. Завтра она будет рассмотрена», — сказал Эрболатов.

Сообщается, что 39-летний Артем Здунов является кандидатом экономических наук. С 2014 года возглавляет министерство экономики Татарстана.

Портал iz.ru писал о том, что 5 февраля после коррупционного скандала врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил республиканское правительство в отставку.

В рамках крупной антикоррупционной операции 5 февраля были задержаны врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов, врио вице-премьеров Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Они уже доставлены в Москву, им предъявлены обвинения в мошенничестве. Сумма причиненного ими ущерба составляет около 100 млн рублей.