В Пензе под одним из мостов из-за оттепели образовался потоп

В Пензе во время оттепели под Сурским мостом образовался настоящий потоп. Видео того, как машины «плывут», выкладывают в социальных сетях автолюбители.

Впрочем, как отмечает ИА «Пенза-пресс», уже сегодня оттепель в регионе сменится сильным похолоданием. В ближайшие часы температура воздуха опустится до 12 градусов мороза. А к ночи будет -18.

Пока не сообщается, как с проблемной ситуацией, образовавшейся под одним из мостов, городские власти намерены справляться.

Агентство также напоминает, что из-за нестабильной погоды жители нескольких районов Пензы оставались без электричества. Сейчас его подача во все дома возобновлена.

Снег с дождем обрушился на регион 4 февраля. Началось резкое потепление.