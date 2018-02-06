Экс-руководитель «ФК Астрахань» начислял самому себе премии

Бывший и.о. директора «ФК Астрахань» подозревается в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено два уголовных дела.

По мнению следователей, в ноябре и декабре 2016 года мужчина утвердил два приказа о выплате премий, в соответствии с которыми на его счет поступило 36 тыс. рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает «Астрахань 24».

Как сообщал портал iz.ru, главный врач Саратовской станции скорой медицинской помощи в 2015–2017 годах привлекал подчиненных ему слесарей, сантехников, водителей и электриков к строительным работам на его личном дачном участке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».