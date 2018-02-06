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Сахалинская спортсменка завоевала серебро на лыжном марафоне в Саппоро

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Сахалинская спортсменка Мария Муратова стала серебряным призером 38 лыжного марафона, который прошел в Саппоро (Япония) в воскресенье, 4 февраля, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Второе место сахалинская спортсменка заняла, пробежав дистанцию в 50 км со временем 2.56.12. Золото завоевала представительница национальной сборной Японии Юки Кобаяши, которая только недавно выиграла чемпионат своей страны. Она прошла трассу со временем 2.44.14.

Более 500 лыжников, среди которых были и профессионалы, и любители, приехали в Японию, чтобы преодолеть 50-километровую дистанцию, на которой в 1972 году прошли Олимпийские игры. Соревнования посетили также 10 российских спортсменов, пятеро из которых с Сахалина, сообщает ИА SakhalinMedia.

Мария Муратова рассказала, что полный марафон она бежала в первый раз. Трасса изобилует постоянными спусками и подъемами, на которых, по словам самой спортсменки, она чувствует себя отлично. От катания она получила массу удовольствия и результатом довольна.

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